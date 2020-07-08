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Личный ТТ Михаила Калашникова показали на видео

Ирина Егорова
08:08 08.07.2020
Самозарядный пистолет ТТ образца 1933 года был выдан Михаилу Калашникову летом 1942 года.
Личный ТТ Михаила Калашникова показали на видео
© Фото: Kalashnikov.Media

Оружие, самозарядный пистолет ТТ образца 1933 года, сопровождало Михаила Калашникова всю жизнь. Получил он его летом 1942 года после того, как командование Среднеазиатского военного округа приняло решение предоставить конструктору возможность разрабатывать новые образцы оружия. ТТ нужен был для проведения испытаний.

Концерн «Калашников» опубликовал видео с личным пистолетом легендарного конструктора.

«Ему как командиру танка полагался пистолет, поэтому ему был выдан пистолет ТТ», - сказал  начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак.

Чумак рассказал еще об одном удивительном факте, связанном с этим пистолетом. После того, как Калашников закончил службу в ВС, в 1945 году, он находится в армии в качестве гражданского персонала, поэтому он должен был сдать оружие.

«Удивительно, что этот пистолет каким-то образом Калашников сумел оставить при себе. В дальнейшем, когда он стал работать конструктором, этот пистолет был закреплен за ним, хотя оружие не являлось наградным. И он бы с ним до конца жизни, после его смерти, ТТ был передан музею», - рассказал он в видеоролике.  

Михаил Калашников родился в алтайском селе и был семнадцатым ребенком в семье. В 1930 году отца семейства признали кулаком и сослали в томский поселок. Там мальчик и начал интересоваться техникой, изучал всевозможные устройства и механизмы.

Калашников работал на заводе, затем был призван в Красную армию, где получил специальность механика-водителя танка. В октябре 1941-го под Брянском Михаил Тимофеевич был тяжело ранен. В госпитале к Калашникову и пришла идея создать свой образец автоматического оружия, которое стало самым популярным в мире. 

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