Авиагруппа «Русские витязи» получит новейшие истребители Су-35С

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре изготовил четыре истребителя Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи», сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Самолеты уже прошли заводские испытания на базе завода, имеют серийную комплектацию и окрашены в цвета российского флага.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель РЛС.

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» была сформирована в 1991 году, когда после распада СССР российская техника начала демонстрироваться на международных авиасалонах. Это единственная в мире пилотажная команда, которая выступает на истребителях тяжелого класса.