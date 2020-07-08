Борисов: потенциал диверсификации ОПК в России не реализован в полной мере

Диверсификация оборонной промышленности по ряду направлений остается нереализованной в полной мере, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в среду на заседании коллегии военно-промышленной комиссии.

«По ряду направлений диверсификации продуктового портфеля и рынков сбыта продукции потенциал предприятий "оборонки" остается не реализованным в достаточной мере, о чем свидетельствует статистика», - заявил Борисов.

По его словам, доля отечественной продукции в цене заключенных контрактов в рамках национальных проектов за первое полугодие 2020 года составила всего 22%, или 169 миллиардов рублей, из которых на технику и оборудование отечественного производства пришлось лишь 42,6 миллиарда.

Вице-премьер подчеркнул, что следует работать более ритмично и динамично на обеспечение результата, «спрос здесь будет самый жесткий».

Он напомнил, что, по данным 2019 года, емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-му и 223-му федеральным законам, составляет порядка 8,2 триллиона и 21,3 триллиона рублей.