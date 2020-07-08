Системы С-350 «Витязь» пополнят строевые части ВКС РФ в этом году

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-350 «Витязь» в текущем году начнут поступать в строевые части зенитных ракетных войск ВКС России. Об этом рассказал начальник зенитно-ракетных войск ВКС генерал-майор Сергей Бабаков.

Система С-350 предназначена для обороны административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, а также группировок войск от массированных ударов средств воздушно-космического нападения, включая крылатые, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты.

Технические характеристики ЗРС С-350 говорят сами за себя: «Витязи» способны поражать цели на расстоянии до 120 км, при этом высота их поражения составляет до 25 км, а скорость, с который достигается поражаемый объект - до 2500 м/с. Все это уже подтвердили успешные испытания на полигонах страны.

Как уточнил Сергей Бабаков в интервью газете «Красная звезда», основные особенности системы С-350 - это увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (ЗУР) и повышенная огневая производительность за счет применения ЗУР с активной головкой самонаведения.