Поставки новейших ЗРС С-500 «Прометей» в армию РФ планируется начать в ближайшие годы

В ближайшие годы на вооружение в российскую армию планируется начать поставлять перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-50о «Прометей», предназначенные для зенитных ракетных войск. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков.

Как объяснил представитель оборонного ведомства, заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.

«Это дает основания говорить о том, что аналогов этой системы не существует», - рассказал генерал-майор «Красной звезде».

Основная задача, которую будет выполнять комплекс, - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета. Кроме того, С-500 способна уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники.