Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» будет заложен накануне Дня ВМФ

Корабли противоминной обороны проекта 12700 с безэкипажными катерами являются постоянными участниками Главного военно-морского парада. В этом году он состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Как сообщил в преддверии парада главком ВМФ Николай Евменов, накануне Дня ВМФ на стапелях Средне-Невского завода заложат восьмой серийный корабль противоминной обороны.

«Восьмой серийный корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" будет заложен на стапелях Средне-Невского завода накануне Дня ВМФ. Он будет нести службу в составе Тихоокеанского флота», - рассказал главком ВМФ Евменов в интервью «Красной звезде».

Адмирал подчеркнул, что минно-тральные силы всех флотов ВМФ России будут оснащаться кораблями этого проекта. Так как судя по анализу их эксплуатации, характеристики кораблей ПМО проекта 12700 превзошли по многим показателям ТТХ, заложенные при проектировании. Это относится и к дальности плавания, и к возможностям вооружения этих кораблей, сообщил Евменов.

Если говорить о Северном флоте, то его состав его подводных сил в скором времени пополнят атомные подводные лодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М», группировка которых постоянно развивается. Будет совершенствоваться и надводная составляющая: под нею адмирал Евменов подразумевает включение в состав Северного флота серии фрегатов проекта 22350, а затем и их модификации.