Первый «Каракурт» с комплексом «Панцирь-М» вышел на этап госиспытаний

Первый малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт») «Одинцово» вышел на государственные испытания 30 июня в полигонах Балтийского флота.

«Первым малым ракетным кораблем, вооруженным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" стал малый ракетный корабль "Каракурт"», - отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

В настоящее время корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В ближайшей перспективе надводную часть флота пополнит серия из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, которые построены на предприятии «Пелла». Четыре из них также будут нести на борту морской вариант комплекса «Панцирь».

«Важнейшая задача Балтийского флота сегодня является обеспечение испытаний новых кораблей и дизель-электрических подводных лодок, поступающих с предприятий ОПК в рамках оснащения ВМФ. Это касается фрегатов, корветов, противоминных кораблей и подводных лодок. Моряки-балтийцы сегодня решают сложнейшие задачи, эффективно взаимодействуя с силами всех флотов, в том числе и в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море», - сказал главнокомандующий ВМФ РФ.

Сейчас в состав Балтийского флота входят два корабля проекта 22800 -«Мытищи» и «Советск». «Одинцово» - первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) «Панцирь-М» - морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С».