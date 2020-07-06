Масштабная конференция по развитию геоинформационного пространства пройдет на форуме «Армия-2020»

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» более 100 ведущих специалистов научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России, органов военного управления и предприятий промышленности примут участие в конференции, посвященной развитию Единого геоинформационного пространства (ЕГИП) в Российской Федерации, а также за ее пределами.

Повесткой мероприятия будут предусмотрены дискуссии по порядку создания единой системы обеспечения геопространственными данными органов государственной власти, экспертной оценке эффективности ее практического применения в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

В настоящее время в интересах Минобороны России организуется и проводится комплекс работ, направленный на создание ЕГИП Вооруженных сил Российской Федерации. При этом ЕГИП рассматривается как практическая реализация единого информационного пространства Вооруженных сил Российской Федерации в части создания и функционирования эффективной системы геоинформационного обеспечения геопространственной информацией на основе современных информационных и телекоммуникационных средств и технологий, единой базы геопространственных данных, ее информационного и лингвистического обеспечения.

Результаты проведения военно-научной конференции планируется применить в ходе практической реализации задач по созданию и функционированию ЕГИП Вооруженных сил Российской Федерации, а также в качестве научно-технического задела для формирования ЕГИП в интересах обороны и безопасности Российской Федерации.