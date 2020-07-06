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Россия готовит танк «Армата» к поставкам на экспорт

Александр Пешков
16:16 06.07.2020
Контракт о покупке 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата» был подписан на форуме «Армия-2018».
Россия готовит танк «Армата» к поставкам на экспорт
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Россия планирует поставлять танк «Армата» за рубеж. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям и системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты и вертолеты. Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 "Армата". Одним словом, нам есть что предложить», - сказал Шугаев в интервью сербскому изданию «Глас явности».

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил «Звезде» о том, что возможность покупки танка рассматривает Индия.

«Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

«Армата» - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

Т-14 малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах. В частности, это сокращает дистанцию противотанковых управляемых ракет, в том числе Javelin, в 2,7 раза. Это означает, что расчет этих комплексов будет более уязвим для ответного огня.

Широкой публике Т-14 был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». На форуме «Армия-2018» вице-премьер Юрий Борисов заявил, что законтрактовано более 100 танков. 

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