Вертолеты, истребители и комплексы ПВО: глава ФСВТС рассказал о поставках военной техники Сербии

Россия за последние четыре года поставила Сербии вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, истребители МиГ-29, а также системы противовоздушной обороны «Панцирь-С1», сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 года был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 года. Ну и … батарея ЗРПК "Панцирь-С1" была поставлена в начале 2020 года», - приводит его слова сербский онлайн-ресурс «Глас явности».

Шугаев напомнил, что на вооружении Сербии стоят истребители МиГ-29, шесть из которых были поставлены со складов Минобороны России.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета - МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. МиГ-29 получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.