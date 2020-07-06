Огромный транспортник Ил-76 садится на грунт: кадры учений экипажей ВТА

В Тверской области экипажи военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76МД выполнили полеты, отработав один их сложных элементов боевой подготовки - посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу.

Экипажам предстояло при заходе на посадку самостоятельно определять высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирать точку этого касания, учитывая вес своего самолета.

Учебно-тренировочные полеты проходили в дневное время, в них было задействовано около 10 самолетов ВТА Ил-76МД.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. «искренний, прямой») создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

Посадка на грунт такой огромной машины оказалась возможной благодаря специально созданному для этого многоколесному шасси.