Ходовые испытания подлодки «Волхов» завершатся в середине июля

Дизель-электрическая подлодка «Волхов», построенная для Тихоокеанского флота, завершит заводские ходовые испытания в июле, сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

«В настоящее время вторая по счету (первая серийная) подводная лодка проекта 636.3 "Волхов" проходит заводские ходовые испытания, которые завершатся к середине июля», - сказал он.

Евменов добавил, что надводные силы Тихоокеанского флота будут усиливаться фрегатами, корветами и малыми ракетными кораблями, что должно существенно укрепить боевые возможности флота. Кроме того, для ТОФ накануне Дня Военно-морского флота (26 июля) на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе будет заложен 8-й серийный тральщик проекта 12 700 «Лев Чернавин».

«Волхов» - вторая из шести подводных лодок проекта 636.3 («Варшавянка»), которые строятся для Тихоокеанского флота. Первую подлодку данного проекта «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ в ноябре. Третья и четвертая субмарины - «Магадан» и «Уфа» - были также заложены в ноябре.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы. Название связано с тем, что экспортные варианты субмарин планировалось продавать в страны Варшавского договора. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

Это одни из самых бесшумных подлодок в мире, что достигается благодаря электрическому двигателю и особой конструкции корпуса. В НАТО из-за этого получили название «Черная дыра».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.