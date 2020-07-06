Созданный в 1950-х годах автоматический пистолет Калашникова показали на видео. Оружие было рассчитано на использование патронов 9×18 ПМ, но так и не поступило на вооружение.

В 1949 году перед конструкторами Советского Союза была поставлена задача разработать компактную модель автоматического стрелкового оружия для армии. Пистолет должен был быть способен вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями.

В конкурсе принимали участие Стечкин, Воеводин и Калашников. Победа в итоге досталась пистолету Стечкина, который до сих пор применяется в спецподразделениях. Образец Калашникова не дошел до полигонных испытаний.

Емкость магазина пистолета Калашникова изначально составляла 18 патронов, а потом ее довели до 20 патронов. Перед использованием оружия его необходимо извлечь из твердой кобуры, которая переносится на плечевом ремне. Длина пистолета - 222 миллиметра, ширина - 34 миллиметра, высота - 150 миллиметров, длина ствола - 140 миллиметров. Прицельная дальность стрельбы - 200 метров.