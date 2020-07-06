Производитель БМП: Курганмашзавод отмечает 70-летие

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает ПАО «Курганский машиностроительный завод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

Бывший крановый завод заявил о себе как об оборонном предприятии в 1950-х годах, когда приступил к освоению и выпуску артиллерийских тягачей АТС. БМП-1, БМП-2, БМП-3 и их модификации на протяжении многих лет закрепили за собой статус лучшей техники своего класса в мире.

За годы производства выпущено около 20 тысяч БМП-1, 10 тысяч БМП-2, а БМП-3 продолжает ежегодно сходить со сборочного конвейера предприятия. Боевые машины Курганмашзавода стоят на вооружении не только Российской армии, но и армий трех десятков стран мира.

Сегодня Курганмашзавод поставляет в Вооруженные силы РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа боевые машины пехоты БМП-3М, ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, десантную технику - боевые машины десанта БМД-4М, гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

На заводе производится также гражданская продукция - автоприцепы, тракторные ковши. Курганмашзавод имеет испытательный полигон площадью 1 300 га. В марте сообщалось, что предприятие увеличило прибыль в 469 раз.