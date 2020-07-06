Самый мощный в мире: строительство ледокола «Россия» началось на судоверфи «Звезда»

Строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер» началось на дальневосточной верфи «Звезда», сообщило предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот).

«Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола "Лидер" проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края», - говорится в сообщении.

ГК «Росатом» до 2033 года рассчитывает ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер». Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге ведется строительство ледоколов проекта ЛК-60Я «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, 9 из которых будут атомными.

Атомный ледокол - судно с ядерным реактором. Это позволяет ему двигаться во льдах толщиной до двух метров, используя при этом несколько граммов топлива в день. В случае применения двигателя внутреннего сгорания для этого понадобились бы тонны нефти. Единственной страной - оператором такой техники является Россия.