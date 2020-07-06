В 2020 году состав ВМФ России пополнят 40 кораблей и судов

Военно-морской флот России в 2020 году пополнится примерно 40 кораблями и судами различных классов. Как сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов газете «Красная звезда», в сегменте надводных кораблей океанской зоны сделана ставка на оснащение надводной составляющей ВМФ России фрегатами нового поколения проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». В то же время второй фрегат этого проекта, «Адмирал Касатонов», завершает испытания и по плану уже в июле будет принят в состав ВМФ.

«Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. И как имеющий большой модернизационный запас, проект 22350 непременно получит дальнейшее развитие, которое коснется корабельных систем, вооружения. Нет сомнения, что эти фрегаты усилят группировку надводных кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне благодаря своим тактико-техническим характеристикам», - рассказал главнокомандующий ВМФ.

В качестве примера адмирал привел спуск на воду в зимнем периоде обучения очередных серийных кораблей океанской зоны - корвета «Ретивый» и фрегата «Адмирал Головко». Это говорит о том, пояснил Евменов, что в Российской Федерации эффективно реализуется программа военного кораблестроения.

Главком ВМФ также добавил, что экипажи всех 40 кораблей и судов, которые будут приняты в состав ВМФ, прошли подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ, разработанным с учетом особенностей эксплуатации новой техники и вооружения.

Фрегат «Адмирал Головко» - третий корабль проекта 22350. Корабли этого проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в дальней морской и океанской зонах, отражения атак с применением средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Корвет «Ретивый» - это шестой серийным (седьмой по счету) корвет проекта 20380, он был заложен на «Северной верфи».