Мантуров сообщил, что пандемия не повлияла на выполнение гособоронзаказа

Несмотря на распространение в России коронавирусной инфекции, сроки выполнения государственных оборонных заказов удалось соблюсти, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы своевременно и с регионами, и с интегрированными структурами в ручном режиме формировали все кооперационные цепочки таким образом, чтобы они не были нарушены», - приводит ТАСС его слова.

Глава Минпромторга отметил, что с некоторыми ограничениями столкнулось считаное количество производителей четвертого уровня. Были внесены корректировки по срокам, но незначительные.

В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Вооруженные силы России в условиях пандемии не допустили снижения своей боеспособности. Глава российского военного ведомства также отметил, что ситуация с коронавирусом не повлияла на выполнение гособоронзаказа.