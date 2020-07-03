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На форуме «Армия-2020» обсудят технологии «цифровых двойников» в военном кораблестроении

Андрей Аркадьев
11:23 03.07.2020
Планируется обсудить опыт создания техники с использованием технологий «цифровых двойников», «виртуальных полигонов», «цифровых теней».
На форуме «Армия-2020» обсудят технологии «цифровых двойников» в военном кораблестроении
© Фото: Минобороны России

Внедрение технологий «цифровых двойников» в военном кораблестроении обсудят на форуме «Армия-2020»,  который пройдет в конце августа текущего года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье.

В организации мероприятия примут участие представители Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Технология «цифровых двойников» предполагает создание компьютерного близнеца реального, но пока еще не существующего предмета. Участники обсудят вопросы цифровой трансформации военного кораблестроения, производства вооружения и оборудования, в том числе в рамках поставленных президентом РФ задач по налаживанию выпуска предприятиями российской оборонки гражданской высокотехнологичной продукции.

Планируется обсудить опыт создания техники с использованием технологий «цифровых двойников», «виртуальных полигонов», «цифровых теней». Цифровые технологии кардинально упрощают и удешевляют создание нового вооружения и спецтехники в оборонной сфере, особенно в российском военном кораблестроении.

Планируется, что по итогам круглого стола будут сформулированы предложения по созданию цифровых копий перспективных образцов газотурбинных и дизельных двигателей, а также дизель-редукторных, дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов. Отдельно будет составлен перечень возможных путей внедрения «цифровых двойников» в разработку и производство надводных кораблей, их вооружения и оборудования.

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