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В мире аналогов нет: иностранным заказчикам продемонстрировали тяжелую огнеметную систему ТОС-1А

Анна Касаткина
12:30 27.07.2020
Во время демопоказа система выполнила все поставленные задачи - показала свои лучшие характеристики и высокое качество стрельбы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле продемонстрировали иностранным заказчикам уникальную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А. Показ провели входящие в госкорпорацию «Ростех» АО «Рособоронэкспорт» и АО «Омсктрансмаш».

«Тяжелая огнеметная система ТОС-1А - уникальный для мирового рынка образец, единственное в мире мощное средство огневой поддержки подразделений малой дальности. Подобная техника не производится нигде, кроме России, и мы с гордостью показываем ее нашим иностранным партнерам», - пояснил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Он добавил, что боевые характеристики система многократно показала в реальных боевых условиях - при уничтожении хорошо укрепленных позиций террористов на Ближнем Востоке. Михеев также подчеркнул, что ТОС-1А входит в пятерку лучших образцов, поставляемых для сухопутных войск заказчиков.

Во время демопоказа система выполнила все поставленные задачи - продемонстрировала свои лучшие характеристики и высокое качество стрельбы, отметили в Ростехе.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А стоит на вооружении не только Российской армии, но и сил нескольких стран мира. Благодаря бронированию на уровне танка и минимальной дальности стрельбы в 600 метров (при максимальной - шесть километров) система может выполнять боевые задачи на передовой линии обороны в очень короткий промежуток времени.

По словам генерального директора АО «Омсктрансмаш» Игоря Лобова, тактическую подвижность и высокую защищенность экипажа обеспечивает танковое шасси, оно также позволяет оперативно выдвинуться на необходимую огневую позицию и работать в зоне непосредственного огневого контакта с противником.

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