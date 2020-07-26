МО РФ: завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ РФ
Завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ РФ.
«В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского Флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон».
Военно-Морским Флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания, спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».
Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.
Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.