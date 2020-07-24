На тульском НПО «Сплав» открыт новый цех по производству снарядов к РСЗО

Ровеснику Великой Победы - тульскому предприятию «Сплав» исполнилось 75 лет. Свой юбилей главный отечественный производитель реактивных систем залпового огня отмечает запуском нового цеха площадью в 3,5 тысячи квадратных метров.

В нем будет вестись сборка снарядов различного калибра и частей боеприпасов. Символический старт работе дали глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов-, в состав которой входит «Сплав» и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Они упаковали и опломбировали первый ящик с осколочными элементами для новейшей системы «Торнадо-С».

«Сегодня уже эта система стоит на вооружении. Мы недавно получили экспортный паспорт и теперь можем продавать ее за рубеж. Есть еще более современная система - это "Земледелие", О них пока нельзя говорить детально - "Земледелие, "Тосочка". Пока они проходят испытания», - сказал Чемезов. «Большую работу проводит корпорация "Ростех". Приняты федеральные законы, льготное кредитование ОПК в гражданской сфере», - отметил Дюмин.

Открытие нового цеха повысит мощности предприятия. Развитие производства российского ОПК позволяет сохранить лидирующие позиции на мировом рынке. Сейчас треть международных продаж систем залпового огня, снарядов и комплектующих приходится на отечественную оборонку.