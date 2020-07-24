В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль проекта «Каракурт»

Новейший малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» спустили на воду на заводе «Залив» в Керчи, сообщает пресс-служба Военно-морского флота РФ.

От имени Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова судостроителей завода поздравил присутствовавший на церемонии начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников. В церемонии приняли участие, также, Глава Крыма Сергей Аксенов, представители керченской городской администрации.

«Спуск на воду в преддверии дня ВМФ современного боевого корабля – лучший подарок для моряков. Малые ракетные корабли однотипные с МРК «Циклон» можно будет увидеть на Главном военно-морском параде 26 июля. И можно с уверенностью сказать, - военные моряки гордятся службой на таких кораблях», - сказано в поздравлении Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, которое было зачитано на церемонии.

В свою очередь, поздравляя заводчан с таким значимым производственным событием, генеральный директор завода «Залив» Игорь Обрубов отметил, что это первый корабль, из трех данного проекта, которые строятся в настоящее время на предприятии. И успешная работа, которую коллектив «Залива» демонстрирует, выполняя текущие заказы для Министерства обороны, является дополнительным подтверждением тому, что и в будущем предприятие оправдает доверие государства, поручающего «Заливу» стратегически важные проекты».

Слова благодарности за труд заводчанам были подкреплены наградами и грамотами, которые получили передовики производства.

Почетную миссию стать невестой корабля взяла на себе крановщица сборочно-сварочного цеха завода Татьяна Коломийцева.

Особого внимания заслуживает то, что среди гостей торжественного спуска находился будущий командир корабля капитан 3 ранга Олег Тутчак. Именно под его управлением МРК «Циклон» после завершения ходовых и государственных испытаний войдет в состав Черноморского флота.

Проект МРК 22800 с шифром «Каракурт» - корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 т и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач, малые ракетные корабли проекта 22800 могут действовать самостоятельно или в составе корабельных группировок.

Согласно данным проектанта, водоизмещение корабля составляет 860—900 тонн, длина — 67 м, ширина — 11 м, максимальная скорость — 30—35 узлов, автономность — 12 суток, дальность плавания — 2500—2800 миль, экипаж — 39 человек.

Корабль проекта 22800 «вобрал в себя все новейшие достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения». «Каракурт» способен выполнять разнообразные боевые задачи в ближней морской зоне. Конструкция корпуса корабля разработана с учетом повышенных требований к снижению радиолокационной заметности.