В «Вертолетах России» объяснили смысл объединения КБ Миля и Камова

Объединение АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и АО «Камов» и создание на их основе АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова» преследует цель перебалансировки мощностей и повышения качества конструкторской документации. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Раньше было как: заказывали работы по специфике то "Милю", то "Камову", но бывало, что есть работа у "Миля", но нет у "Камова" и наоборот. Допустим, НИР "Скорость" развивается, но заказа пока нет. В то время как продолжаются работы по новой соосной машине, по Ка-52М, плюс Ка-52К для наших вертолетоносцев. То есть камовцы сегодня загружены», - пояснил он.

По словам, Богинского, еще одна задача объединения – привлечение молодых специалистов на более ранних стадиях работы.

О том, что два крупнейших разработчика российских вертолетов «Миль» и «Камов» объединятся в единую структуру - Национальный центр вертолетостроения, стало известно 11 октября 2019 года. Тогда совет директоров утвердил дорожную карту объединения двух конструкторских бюро и создания на их основе АО «НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова».

Объединение было направлено на развитие двух оригинальных конструкторских школ, а коллективы обоих КБ влились в состав НЦВ. При этом в «Вертолетах России» пообещали сохранить и оставить их имена в названии «Ми» и «Ка».