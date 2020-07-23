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Серийное производство Ми-26Т2В начнется в начале 2021 года

Наталия Майорова
10:07 23.07.2020
Кроме того, обсуждается вопрос о создании версии данного вертолета для Арктики.
Серийное производство Ми-26Т2В начнется в начале 2021 года
© Фото: Минобороны РФ

Серийное производство вертолета Ми-26Т2В начнется уже в начале 2021 года. После этого будет создаваться его арктический вариант, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Наша первая задача сегодня завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», - отметил он.

Богинский добавил, что в настоящее время проходят летные совместные испытания. Вопрос варианта Ми-26Т2В для Арктики еще обсуждается, однако о данной идее уже оповещены коллеги из МЧС, подчеркнул гендиректор холдинга.

«Наша задача - попытаться унифицировать облики для военных и МЧС», - добавил Богинский.

Ми-26 был создан во второй половине 1970-х годов под руководством Марата Тищенко - генерального конструктора Московского вертолетного завода (МВЗ) им. Миля. Машина обрела заслуженную славу самого грузоподъемного вертолета в мире.

Является самым тяжелым транспортным вертолетом в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске. Взлетная масса машины достигает 56 тонн, крейсерская скорость - 255 км/ч, дальность полета с основными баками - 800 километров.

Главная задача Ми-26 - перевозка грузов и личного состава. Кроме того, вертолет применяется и в гражданских целях, выполняя в том числе уникальные монтажные операции.

Модернизированный Ми-26Т2В отличается от базовой версии современным интегрированным комплексом бортового оборудования (БРЭО), который в значительной мере облегчил управление машиной. Он позволяет выполнять полет по маршруту в автоматическом режиме, в том числе выходить в заранее заданную точку, заходить на посадку, совершать предпосадочное маневрирование, а также возвращаться на основной или запасной аэродромы.

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