«В нашей сдаточной программе 14 кораблей»: интервью главы ОСК Алексея Рахманова ко Дню ВМФ

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов интервью «Звезде» подвел предварительные итоги текущего года, рассказал о работе по проекту 885, оптимизации производства на предприятиях ОСК и развитии судостроения на Дальнем Востоке.

Двадцать шестого июля в России отмечают День ВМФ. Что было сделано ОСК для флота с начала текущего года, и какие корабли и подлодки планируется ввести в строй до 31 декабря?

В нашей сдаточной программе 14 кораблей - из стройки и из ремонта. Часть из них уже в этом году передана Военно-морскому флоту. Мы в этой связи очень стараемся не нарушать графиков сдачи ключевых боевых кораблей и судов сопровождения, но при этом существует проблематика, связанная с тем, что мы очень тщательно работаем над головными кораблями. Например, типичным в этом смысле образцом будет «Князь Владимир» - очередной ядерный ракетоносец, который был передан в День России Военно-морскому флоту, когда мы, по сути, все основные испытания завершили в прошлом году и доводили его до состояния практически готовой боевой единицы, способной вступить в состав сил в полной боевой готовности в начале текущего года.

Это в некотором смысле новая практика для нас, поскольку, как правило, завершающие шаги сопровождались, скажем так, «мелким тюнингом» этого ракетоносца. Сами представьте себе, мы делаем ремонт в квартире, и вот уже и стены готовы, и окна стоят, и паркет постелен и люстры привесили, но после этого начинается такая история: здесь крючочек привесить, здесь зеркальце, здесь картины. В этом смысле мы занимались чем-то похожим на эту процедуру, хотя конечно должны были передать заказ в прошлом году, но еще раз повторюсь, он полностью завершил госиспытания в прошлом году, поэтому здесь мы действовали исключительно по согласованию с Военно-морским флотом и с Минобороны.

Дальше у нас на выходе следующий фрегат класса «Адмирал Горшков». Мы сдали два буксира на Астраханском заводе, на завершающем этапе находятся испытания наших серийных подводных лодок. И самое главное, наверное, то, что мы делаем по проекту 885, как раз вступает в самую сложную пору после завершения тех замечаний, которые были выявлены в навигации в прошлом году - испытания ключевого ударного оружия на этом проекте.

Нас ждет очень тяжелый, я бы даже сказал, рекордный год, поскольку такое количество боевых кораблей и в частности подводных лодок мы, наверное, не сдавали с советских времен. Эта тема для нас очень важна, поскольку потребовала в этот непростой год огромной мобилизации трудовых, инженерных, кадровых ресурсов, чтобы навалиться всем миром и ГОЗ этого года выполнить в максимальном объеме.

Как реализуются программы строительства современных надводных боевых кораблей проектов 22 350 и 20 385?

Проект 20 385 некоторым образом плетется в хвосте, что касается фрегатов, как я уже прокомментировал, фрегат «Адмирал Касатонов» в ближайшее время вступит в состав Военно-морского флота, на нем будет поднят Андреевский флаг (фрегат «Адмирал Касатонов» уже принят в состав ВМФ 21 июля, интервью бралось несколькими днями ранее).

Один из непростых вопросов для российского ВМФ последних лет – тральщики. Как в целом обстоит ситуация с кораблями 12 700, удалось ли преодолеть все сложности, связанные с импортозамещением?

По большинству позиций мы с импортозамещением справились, завод вышел на очень хороший спокойный ритм, один тральщик в год. Но поскольку объем заказанной техники приличный, начиная с 2021 году мы будем выходить на ритм производства по два таких корабля в год, и в ближайшее время закончится строительство всей серии. Самое главное, чтобы нас не подводили наши ключевые поставщики, которые поставляют некоторые виды судового оборудования и в частности это дизельные двигатели. Но мы знаем, что с каждым годом ситуация на заводе улучшается, Министерство промышленности контролирует все происходящее на заводе «Звезда», поэтому, я надеюсь, мы очень скоро забудем про эти проблемы как таковые.

Как продвигаются работы по «Адмиралу Нахимову» и когда модернизацию пройдет «Петр Великий»?

По «Адмиралу Нахимову» работа постепенно входит в свои завершающие этапы и идет по графику.

Как идут работы по воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установке? Каким лично вы видите дальнейшее развитие подводного флота?

Давайте все-таки мы уйдем от набившего оскомину термина «воздухонезависимая установка», она воздухонезависимая в том контексте, что может работать под водой и не требует кислорода, но с таким же успехом и ядерный реактор работает под водой и не требует кислорода. Здесь, наверное, мы пытаемся каждый раз придумать новые термины для того, чтобы сказать о главном, о том, что подводная лодка хороша тогда, когда у нее есть максимально возможная автономность для подводного хода. С этой точки зрения есть как минимум пять-шесть классических инструментов, которые используются различными флотами мира и Россия в этом смысле не исключение. Я думаю, что мы будем использовать каждый из этих возможных вариантов для того, чтобы повысить скрытность, тишину хода и автономность наших подводных лодок. Поэтому, наверное, сам разговор на эту тему весьма и весьма условный.

Так называемая воздухонезависимая энергетическая установка работает по принципу топливных элементов, а дальше пошла вкусовщина – кому-то нравятся водород и кислород на борту, кто-то добывает его по мере необходимости, кто-то держит в цистернах. Собственно говоря, топливные элементы к космосе летают по-моему с 1968 года, поэтому говорить о том, что это какая-то супер-пупер инновация конечно не приходится. Другое дело, что в таких мощностях и в таких объемах на подводных лодках она может применяться впервые.

Но еще раз повторюсь, при том разнообразии и многообразии возможного пути решения этой проблемы, с помощью технологий, которые есть в Российской Федерации, я бы не стал замыкаться на этом конкретном варианте решения проблемы, о которой так много говорят во всем мире.

- В 2019 году десантный корабль проекта 12322 «Мордовия» отправлен на ремонт. Как вы оцениваете необходимость таких кораблей, и планируется ли в будущем возобновлять их производство?

Для России, которая живет, грубо говоря, в двух временах года, это зимой и летом, суда на воздушной подушке - это борьба за универсальность, мы приблизительно одинаково идем по льду, как и по воде и можем выходить на сушу. Это хороший вариант решения амфибийных свойств любой транспортной платформы, мне кажется, что далеко не правильно, что мы их забросили, их живых-то осталось по пальцам пересчитать. В то время, как у супостата такого рода транспортные платформы есть, они развиваются, они их делают больше, увеличивают грузоподъемность.

Мне кажется, что Военно-морскому флоту было бы неплохо вернуться к пониманию размещения заказа, тем более наработки мы не утеряли, энергетика этих кораблей нам тоже понятна, поэтому самое главное – заказ. Будет заказ – мы обязательно исполним.

Какая сейчас ситуация с COVID-19 на предприятиях ОСК и в частности на «Севмаше» и «Звездочке»?

Беда и прелесть закрытых городов – как быстро начинается, так быстро и заканчивается эта эпидемия, потому что понятно, как ее локализовывать, и на сегодняшний день ситуация находится полностью под контролем. Количество заболевших сокращается, слава Богу. Я рад, что руководство предприятий с трепетом относится к здоровью сотрудников. Абсолютно убежден, что мы получили хороший опыт, чтобы и впредь бороться с такого рода эпидемиологическими сложностями. Если хотите, это сродни биологической атаки на страну. Может, слишком высокопарно говорю, но мы относимся к этому со всей серьезностью.

Как в целом повлияла пандемия на ОСК и не будут ли перенесены из-за нее сроки по ГОЗ?

Конечно, у нас возникли сложности, в некоторых случаях нам пришлось создавать дополнительные сдаточные команды, где-то искать резервные бригады для завершения тех или иных работ. Слава богу, справились, существенных отклонений мы не видим, хотя конечно мы не валенки шьем, горизонт планирования у нас десять и более лет, поэтому с этой точки зрения существенных подвижек, надеюсь, не будет.

Два года назад я был на Амурском судостроительном заводе. Там много говорили о реализации проекта «Компактная верфь». Как вы относитесь к этим идеям и как в целом ОСК ведет работы по оптимизации производства и в частности - внедрения lean технологий?

Уже как третий год завод вошел в нормальный ритм работы, когда мы сдаем по одному корвету в год и работаем над гражданской тематикой. Приблизительно одно гражданское и одно военное судно спускается каждый год со стапелей Амурского завода. Я надеюсь, что мы этот ритм выдержим, и мне бы очень хотелось, чтобы и дальше планомерное наращивание объемов производства и диверсификация имели место быть.

С точки зрения «компактизации» верфи, мы завершили первый этап, определили и отгородили все, что нам будет нужно для функционирования этой верфи в полном объеме. Задача за нами стоит в том, чтобы тот объем производства и количества заказов корреспондировалось с развитием верфи, потому что завод был заброшен изрядно. На сегодняшний день в нем есть пара фундаментальных проблем, связанных в первую очередь с тем, что регион приравнен к районам Крайнего Севера, а затраты эти мало, кто компенсирует. Например, нашим гражданским заказчикам абсолютно все равно, почему себестоимость изготовления того или иного судна на Дальнем Востоке выше чем в Северо-Западе.

Но с другой стороны, президент четко поставил задачи развития судостроения на Дальнем Востоке, поэтому мы со своих рельс никуда сходить не собираемся, и будем продолжать поступательное движение вперед.

Бережливое производство или производственная система ОСК не получила своей аббревиатуры, пока живет под названием производственная система, но имеет много интересных, мощных результативных итогов. В частности, мы без инвестиций за полтора года инструментами производственной системы смогли повысить производительность завода «Красное Сормово» с семи сухогрузов до 11. Следующая наша цель - выйти на производство 15 таких же сухогрузов, для того чтобы не только показать все прелести производственной системы, но и еще раз доказать, что только производство серийных изделий является предсказуем как по цене, так и по срокам сдачи.