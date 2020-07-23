В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Экипаж корабля проверит главную энергетическую установку на разных режимах работы, испытает резервные механизмы и различное оборудование, а также проверит работу внутрикорабельных средств связи.

Патрульный корабль, названный в честь капитана 1-го ранга ВМФ СССР, участника Великой Отечественной войны П.И. Державина, является третьим кораблем проекта 22 160.

Два других патрульных корабля проекта - головной корабль проекта «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба были заложены на стапелях зеленодольской верфи в 2014 году.

Проект корабля разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге. Спущен на воду 21 февраля 2019 года. На вооружении одна 76-мм артустановка АК-176МА, два 12,7-мм пулемета «Корд», два противодиверсионных гранатомета ДП-65.

На корабле имеется взлетно-посадочная площадка для вертолета, а также можно разместить ракетный комплекс «Калибр».