Названы сроки получения ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием

Фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», предназначенные для Военно-морского флота (ВМФ) России, построят в 2025-2026 годах. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он уточнил, что строительство продлится четыре с половиной года, при этом количество ракетных шахт на кораблях может быть увеличено с 16 до 24, пишет РИА Новости.

Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» были заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 20 июля и, как заявил тогда глава Минпромторга Денис Мантуров, они будут оснащены гиперзвуковым оружием.

По данным агентства, речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон».

В декабре прошлого года Рахманов рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр» могут быть размещены на всех кораблях новых серий.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.