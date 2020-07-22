Летные испытания новейшего Ми-8АМТШ-ВН начались в России

Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России», входящего в «Ростех», Андрей Богинский.

«Сначала испытания будут проводиться на базе НЦВ "Миль и Камов", затем вертолет пройдет оценку специализированных государственных институтов и летных центров», - подчеркнул он.

В то же время индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков отметил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах.

Так, например, речь идет о высотных двигателях увеличенной мощности, новой несущей системе, а также о расширенном составе вооружения и усиленной защите. Благодаря этому боевые возможности Ми-8АМТШ-ВН значительно повышаются, что позволяет использовать машину для спецопераций в самых сложных условиях.

«Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа», - отметил Сердюков.

Ми-8АМТШ-ВН - усовершенствованная версия вертолета Ми-8/17. Оснащается газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с модернизированной трансмиссией и с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой, комплектом вооружения, эквивалентным Ми-24, комплексом броневой защиты экипажа и адаптацией под применение техники ночного видения.

Создан с учетом всестороннего анализа опыта применения российской вертолетной техники в боевых действиях.