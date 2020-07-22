В России завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
В оружии улучшена эргономика и прилагаемое к нему снаряжение.
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Концерн «Калашников» завершил госиспытания нового пистолета-пулемета, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО».
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и порекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20», сообщает 22 июля пресс-служба предприятия.
Изделие создано на базе уже выпускаемого пистолета-пулемета «Витязь-СН». Во время разработки специалисты учли замечания, обнаруженные при серийном изготовлении изделия. В новом пистолете-пулемете улучшена эргономика как самого оружия, так и прилагаемого к нему снаряжения и повышена его надежность. Также добавлен прибор малошумной стрельбы.