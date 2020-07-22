Мишустин заявил, что портфель заказов экспорта российских вооружений превысил $55 млрд
Экспорт вооружений из РФ в 2019 году превысил $15 млрд, сообщил премьер.
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Портфель заказов на российскую военную технику за рубеж на начало текущего года превысил 55 миллиардов долларов, заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.
«Портфель заказов на начало этого года превысил 55 миллиардов долларов. Более 100 стран сотрудничают с нами в этой области», - сказал российский премьер.
Мишустин отметил, что Россия в прошлом году поставила вооружений на сумму свыше 15 миллиардов долларов.