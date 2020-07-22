Подводная лодка «Волхов» завершила ходовые испытания

Большая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» завершила заводские ходовые испытания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи».

В ходе испытаний, которые проводились с 18 июня по 21 июля, были проверены гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки и другие.

Корабль успешно выполнил запланированные погружения. Все системы и механизмы работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническим характеристиками.

В ближайшее время подлодку будут готовить к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа. Затем ее передадут Военно-морскому флоту РФ.

«Волхов» - вторая из шести подводных лодок проекта 636.3 («Варшавянка»), которые строятся для Тихоокеанского флота. Первую подлодку данного проекта «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ в ноябре. Третья и четвертая субмарины - «Магадан» и «Уфа» - были также заложены в ноябре.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы. Название связано с тем, что экспортные варианты субмарин планировалось продавать в страны Варшавского договора. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

Это одни из самых бесшумных подлодок в мире, что достигается благодаря электрическому двигателю и особой конструкции корпуса. В НАТО из-за этого получили название «Черная дыра».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.