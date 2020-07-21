Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав ВМФ РФ

Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота.

«Фрегат "Адмирал Касатонов", успешно завершивший государственные испытания, принят в состав ВМФ на рейде Невы, на траверзе Сенатской площади. Военно-морской флот пополнился еще одним кораблем, способным эффективно решать поставленные задачи в дальней морской и океанской зонах», - сообщил адмирал Николай Евменов.

По словам главкома ВМФ, «фрегат "Адмирал Касатонов" примет участие в Главном военно-морском параде и его смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга в самом центре города на Неве».

Фрегаты проекта 22 350, строящиеся на предприятии «Северная верфь» (Объединенная судостроительная корпорация), являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Фрегаты проекта 22 350 имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.