Путин заявил, что к 2027 году доля современных кораблей в ВМФ РФ должна превысить 70%

Доля современных кораблей в ВМФ России к 2027 году должна превысить 70%, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки военных кораблей на заводе «Залив» в Керчи.

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%», - сказал глава государства во время видеоконференции.

Глава государства также пообещал, что Россия продолжит строить корабли с перспективными образцами вооружений и техники. В Керчи президент принял участие в закладке новых десантных кораблей.

В преддверии празднования Дня Военно-морского флота в России на трех российских судоверфях - в Санкт-Петербурге, Северодвинске и Керчи - заложили сразу шесть новых кораблей: две атомные субмарины, два многоцелевых фрегата и два универсальных десантных корабля.

Изначально поездка Путина в Крым была запланирована на 16 июля, но в тот день провели совещание по бюджету, а визит главы государства перенесли на понедельник

В январе Путин заявил, что для того, чтобы Россия укрепила статус морской державы, необходимо увеличить долю современного вооружения в ВМФ до 70% в ближайшее время.