Гендиректор «Сухого» проверил ход работ по сборке агрегатов для опытного самолета Ил-114-300

Генеральный директор ПАО «Компания «Сухой» и РСК «МиГ» Илья Тарасенко с рабочим визитом посетил производственные площадки завода «Сокол», где завершается подготовка агрегатов для гражданского самолета Ил-114-300.

Заводы ОАК (входит в Госкорпорацию «Ростех») в рамках производственной кооперации по созданию нового пассажирского самолета Ил-114-300 завершают изготовление и сборку агрегатов для опытного самолета, создаваемого по серийным технологиям.

«В ближайшее время будет запущено производство тех самолетов, которые предназначены для российских авиакомпаний. Мы уже сейчас обсуждаем графики поставки комплектующих изделий. Для нас это заводы в Воронеже и “Авиастар” в Ульяновске, которые входят в состав ОАК», - рассказал Илья Тарасенко.

Нижегородский авиационный завод «Сокол» является филиалом РСК «МиГ», для нового участка сборки была проведена реконструкция более 10 тысяч квадратных метров площадки цеха. В перспективе планируется, что около 50% от общего объема производства завода будет составлять гражданская продукция.

Ил-114-300 – полностью отечественный самолет, разработанный инженерами и конструкторами ПАО «Ил». Воздушное судно рассчитано на пассажировместимость до 68 мест. Самолет предназначен для региональных перевозок и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок.