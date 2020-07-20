Путин заявил, что новые атомные подлодки укрепят боевой потенциал России
Путин отметил, что сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны.
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Новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал Военно-морского флота России и повысят его стратегические возможности.
Они будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки кораблей на заводе «Залив» в Керчи.
Сегодня на трех российских судоверфях – в Санкт-Петербурге, Северодвинске и Керчи - закладывают сразу шести новых кораблей: две атомные субмарины, два многоцелевых фрегата и два универсальных десантных корабля.