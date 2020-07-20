Путин заявил, что новые атомные подлодки укрепят боевой потенциал России

Новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал Военно-морского флота России и повысят его стратегические возможности.

Они будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи​​​, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки кораблей на заводе «Залив» в Керчи.

Сегодня на трех российских судоверфях – в Санкт-Петербурге, Северодвинске и Керчи - закладывают сразу шести новых кораблей: две атомные субмарины, два многоцелевых фрегата и два универсальных десантных корабля.