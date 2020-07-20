Две новые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» оснастят гиперзвуковым оружием

В Северодвинске заложили две новые атомные подлодки модернизированного проекта 885М «Ясень-М». «Воронеж» и «Владивосток» будут оснащены гиперзвуковым оружием, заявил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота», - отметил он.

Подлодки проекта «Ясень» вооружены большим арсеналом ракет. На них установлены восемь универсальных вертикальных пусковых установок, в каждой из которых по пять крылатых ракет «Калибр». В общей сложности субмарина способна нести 40 ракет. В зависимости от выполняемой боевой задачи российские подлодки «Ясень» могут выполняться в разных модификациях: противокорабельные, противолодочные, для ударов по наземным целям и стратегические.