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Два десантных корабля заложили на верфи в Керчи с участием Путина и главкома ВМФ

Андрей Аркадьев
14:19 20.07.2020
Корабли получат названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: zalivkerch.com

В Керчи на заводе «Залив» президент России Владимир Путин и главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца.

Глава государства принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов».

Закладную доску секции второго корабля - «Митрофан Москаленко» установят вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны Алексей Криворучко, главком ВМФ Николай Евменов.

В преддверии празднования Дня Военно-морского флота в России на трех российских судоверфях - в Санкт-Петербурге, Северодвинске и Керчи - состоится закладка сразу шести новых боевых кораблей: двух атомных субмарин, многоцелевых фрегатов и десантных вертолетоносцев.

На заводе «Севмаш» заложат две многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» (проект 885-М) «Воронеж» и «Владивосток». На «Северной верфи» состоялась закладка новейших фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Изначально поездка Путина в Крым была запланирована на 16 июля, но в тот день провели совещание по бюджету, а визит главы государства перенесли на понедельник.

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