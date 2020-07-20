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Российские боевые корабли получат управляемые артиллерийские снаряды

Андрей Аркадьев
13:15 20.07.2020
Применение А-190-01 на учениях уже подтвердило эффективность этой артустановки.
Российские боевые корабли получат управляемые артиллерийские снаряды
© Фото: AdmiralHood, commons.wikimedia.org

Корабли Военно-морского флота России, имеющие артиллерийские установки А-190-1, в скором времени получат управляемые артиллерийские снаряды, сообщил генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных.

«Практика применения А-190-01 в ходе учений подтверждает ее эффективность, которая еще более возрастет при внедрении созданных боеприпасов нового поколения, включая управляемые», - цитирует его ТАСС.

По словам гендиректора ЦНИИ, артиллерийскими установками А-190-01 российские корабли оснащаются с 2012 года.

А190 «Универсал» - универсальная корабельная артустановка, созданная конструкторами нижегородского ЦНИИ «Буревестник». Серийно выпускается в двух вариантах, внешне отличающихся щитовым закрытием. А190Э - стандартная башня, А190-01 — башня выполнена по технологии «стелс».

Размещается на кораблях водоизмещением свыше 500 т, в том числе фрегатах, корветах, патрульных кораблях и БПК. Первым в ВМФ ее получил малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск». После этого она была установлена еще на нескольких кораблях.

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