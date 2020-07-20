В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм

Специалисты ЦНИИ «Буревестник» создали морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу «Деривация-ПВО». Об этом сообщил гендиректор ЦНИИ Георгий Закаменных.

«С использованием научно-технического задела ОКР "Деривация-ПВО" мы создали корабельное исполнение 57-мм артиллерийского модуля. Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения», - приводит ТАСС его слова.

АУ-220М включает в себя 57-мм пушку и сверхзвуковые противотанковые ракеты. Модуль может быть установлен на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», а также на кораблях малого водоизмещения и катерах.

Имеет круговое вращение и дальность стрельбы до 14,5 километра с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. В боекомплект входят 57-миллиметровые снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый.