Разработчик рассказал об уникальной кислородной системе для десантирования с огромной высоты

На АО «ПТС» создано кислородное оборудование для прыжков с больших высот, которые позволяют десантнику дышать в условиях разряженной атмосферы. Об этом «Звезде» рассказал главный конструктор АО «ПТС» Евгений Альбац.

По словам Альбаца, оборудование создавалось в рамках работ по системе высотного десантирования совместно с АО «Полет». На предприятии к этому времени уже производилась линейка дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, в том числе для работы в Арктике.

«В процессе работы мы изготовили опытные образцы, провели испытания, в том числе людей в высотной барокамере. В настоящий момент оборудование прошло все стадии разработки, что позволило в апреле месяце совершить групповое десантирование военнослужащих ВДВ и других подразделений», - сказал Альбац.

В апреле российские десантники впервые в мировой истории совершили десантирование в составе группы на новых парашютных системах с высоты десяти тысяч метров в арктических условиях.

Уникальный прыжок состоялся в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.