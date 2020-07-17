«Стрела» против «Тигра»: эксперт сравнил два бронеавтомобиля

Руководитель направления по работе со СМИ и рекламе Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») Сергей Суворов сравнил легкий бронеавтомобиль «Стрела» с другой машиной отечественного производства - «Тигр».

«Одно из преимуществ данного автомобиля ("Стрела" - прим. ред.) в том, что он практически в два раза легче "Тигра", при этом уровень защиты бронеавтомобиля "Стрела" точно такой же, как на специальной бронированной машине "Тигр", которая защищена по пятому классу», - рассказал он «Звезде».

Суворов добавил, что у «Стрелы» минная стойкость немного выше, чем у «Тигра». Броня выдерживает под колесом или под днищем взрыв мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Полная масса бронеавтомобиля составляет всего 4,7 тонны, благодаря чему транспортно-боевой вертолет Ми-8 сможет перевозить ее на внешней подвеске.

«Стрела» вмещает восемь военнослужащих и защищает их от пуль с термоупрочненным сердечником калибра 5,45x39 мм и 7,62x39 мм автоматов АК-74 и АКМ. Бронеавтомобиль способен разгоняться до 155 километров в час.

В основе конструкции машины используются перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома. Все комплектующие производятся в России.