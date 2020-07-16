Защищенная «Стрела»: кадры испытаний новейшего бронеавтомобиля

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний новейшего легкого бронеавтомобиля «Стрела», разработанного Военно-промышленной компанией (ООО «ВПК»).

Полная масса машины составляет всего 4,7 тонны, благодаря чему транспортно-боевой вертолет Ми-8 сможет перевозить ее на внешней подвеске.

В машине могут поместиться восемь военнослужащих. Броня выдерживает попадание пуль с термоупрочненным сердечником калибра 5,45x39 мм и 7,62x39 мм автоматов АК-74 и АКМ.

Также она выдерживает подрыв мин мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте при наезде на них колесами. Максимальная скорость по шоссе - до 155 км/ч.