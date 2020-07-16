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Защищенность и скорость: эксперт рассказал, в чем броневик «Стрела» превосходит американский Humvee

Андрей Аркадьев
18:44 16.07.2020
В России создали бронеавтомобиль легкого класса «Стрела». Машину продемонстрируют на международном военно-техническом форуме «Армия - 2020».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ВПК

Руководитель направления по работе со СМИ и рекламе Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») Сергей Суворов сравнил российский бронеавтомобиль «Стрела» с американским Humvee.

«Ее можно сравнить только по массе, по уровню защищенности она превосходит, по скоростным характеристикам превосходит, не говоря уже о ценовой категории, здесь тоже у нас преимущество», - рассказал он «Звезде».

По словам Суворова, стоимость российской машины примерно вдвое ниже американской. Он отметил, что Humvee изначально делался, как небронированный автомобиль, потом отдельными броневыми модулями машину стали защищать, но цельного бронированного корпуса на нем нет.

«На нашей машине целиком бронированная капсула, в которой находится личный состав, это заметное преимущество по защите», - добавил эксперт.

Он также рассказал, что предусмотрено создание целого семейства этой машины в том числе плавающий и небронированный варианты.

Полная масса машины составляет всего 4,7 тонны, благодаря чему транспортно-боевой вертолет Ми-8 сможет перевозить ее на внешней подвеске.

В машине могут поместиться восемь военнослужащих. Броня выдерживает попадание пуль с термоупрочненным сердечником калибра 5,45x39 мм и 7,62x39 мм автоматов АК-74 и АКМ.

Также она выдерживает подрыв мин мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте при наезде на них колесами. Максимальная скорость по шоссе - до 155 км/ч.

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