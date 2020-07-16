В ЦЭНКИ рассказали, когда ракета «Ангара» впервые полетит с Восточного

Генеральный директор АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» Андрей Охлопков уточнил сроки первого запуска ракеты «Ангара» с космодрома Восточный.

«Поставку оборудования мы планируем в течение месяца, в октябре-ноябре месяце мы начинаем монтаж, 2023 год вторая половина года - "Ангара" пойдет», - рассказал он «Звезде».

Охлопков отметил, что для доставки всего крупногабаритного оборудования на космодром Восточный будет использоваться Северный морской путь, он удобен в летнее время года.

«Для ракет-носителей сверхтяжелого класса будем в дальнейшем использовать Северный морской путь, для доставки всего крупногабаритного оборудования», - добавил гендиректор.

Охлопков также обозначил сроки запуска корабля «Орел». По его словам в 2023 корабль полетит в беспилотном варианте, в 2025 - с экипажем.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.