Обозначены сроки запуска корабля «Орел»

Первый запуск космического корабля «Орел» без экипажа состоится в 2023 году, пилотируемый пуск запланирован на 2025 год. Об этом сообщил «Звезде» генеральный директор АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» Андрей Охлопков.

«В 2023 году полетит первый "Орел", и сейчас мы с вами присутствуем при погрузке крупногабаритной вакуумной камеры под него. В 2023 году он полетит в беспилотном варианте, в 2025 - с экипажем», - сказал он.

Ранее сообщалось, что космический корабль «Орел» сможет пребывать в составе околоземной орбитальной станции до года, в отличие от использующегося в настоящее время «Союза МС», у которого этот срок ограничен 210 сутками.

«Орел» - многоразовый пилотируемый космический корабль нового поколения, который сменит корабли серии «Союз», а также автоматические грузове корабли серии «Прогресс». Новейший аппарат сможет брать на борт экипаж из шести человек, а также до 500 килограммов полезного груза.