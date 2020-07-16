Рабочая поездка Путина в Крым перенесена на 20 июля

Рабочую поездку Владимира Путина в Крым, запланированную изначально на сегодня, перенесли на 20 июля. Об изменениях в рабочие планы президента РФ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне представитель Кремля заявил, что 16 июля глава государства посетит судостроительный завод «Залив» в Керчи, поучаствует в закладке боевых кораблей для ВМФ РФ и пообщается по видеосвязи с представителями других судостроительных предприятий - «Севмаш» в Северодвинске и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, где также будут закладывать корабли.

«Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник», - сказал Песков.

По его словам, сегодня Путин будет работать в Ново-Огарево и проведет первое совещание, посвященное предстоящему бюджетному процессу.