В МИД РФ исключили возможность перепродажи Анкарой Вашингтону систем С-400

Зенитные ракетные системы С-400, которые Россия поставляет Турции, не могут быть перепроданы США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Это невозможно. Любой стандартный контракт содержит положение о конечном пользователе. Никогда такие системы не поставляются при понимании, что они могут быть перепроданы», - приводит «Интерфакс» его слова.

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева сообщила, что реэкспорт купленных Турцией С-400 без официального разрешения российской стороны невозможен.

В конце июня сенатор от республиканцев Джон Тьюн предложил Анкаре уладить разногласия с Белым домом, перепродав Соединенным Штатам купленное у России оружие. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик ответил, что юридических оснований для заключения такой сделки нет.

Москва начала поставки систем ПВО Анкаре в середине июля прошлого года. После приобретения С-400 Вашингтон, опасаясь, что РФ может получить доступ к секретной информации о новых американских истребителях F-35, приостановил участие Турции в программе производства этих самолетов и пригрозил санкциями.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.