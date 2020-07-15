Истребители Су-30 ВВС Армении вышли на дежурство по защите границ

Истребители Су-30 ВВС Армении вышли на боевое дежурство, сообщает правительство республики, говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в фейсбуке.

«Истребители Су-30 СМ вышли на боевое дежурство, обеспечивая неприкосновенность воздушных границ Армении», - говорится в сообщении.

О том, что Армения закупит у России истребители Су-30 стало известно в январе 2019 года. Самолеты были переданы заказчику в конце того же года. Тогда Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал покупку этих истребитлей главным приобретением года.

Обострение на армяно-азербайджанской границе началось в воскресенье, 12 июля. По официальным данным Баку, со стороны Азербайджана погибли 11 военных, в числе которых генерал. Ереван сообщил о четырех погибших офицерах и солдатах, а также пяти раненых.

В происходящем стороны продолжают винить друг друга. Несколько международных организаций, включая ОДКБ, призвали Азербайджан и Армению к диалогу. В МИД России заявили о готовности оказать Баку и Еревану содействие в урегулировании конфликта.

Минобороны Азербайджана в среду распространило видео, уничтожения военного объекта Армении.

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Самолет может быть использован как для перехвата воздушных целей и завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям.