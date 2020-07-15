«Терминаторы» над Петербургом: кадры тренировки Главного военно-морского парада

Над акваторией Невы в Санкт-Петербурге прошла тренировка пролета парадного строя морской авиации в ходе Главного военно-морского парада, в которой приняли участие более 40 боевых вертолетов и самолетов. В том числе в небе над Северной столицей прошли вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

В составе парадного строя морской авиации 26 июля на главном военно-морском параде будут представлены самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

Пролет парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади был осуществлен в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами.

Экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты. Авиация от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов осуществила взлет с четырех оперативных аэродромов Западного военного округа в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия.

Ми-8АМТШ - военно-транспортная модификация вертолета Ми-8. Способен перевозить десант и грузы, а также наносить удары по наземным целям. Отличается в том числе дополнительной бронезащитой.