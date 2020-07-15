Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ
На заключительных испытаниях в Балтийском море протестированы все проектные характеристики корабля, проверена работа систем и вооружения.
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В Санкт-Петербурге подписан приемный акт о передаче Военно-морскому флоту РФ фрегата «Адмирал Касатонов».
После утверждения всех документов корабль будет готов к подъему Андреевского флага.
Ранее сообщалось, что фрегат завершил морскую часть госиспытаний и вернулся на «Северную верфь» для ревизии.
Новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.