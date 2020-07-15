Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ

«Это не сравнится с тем, что ты испытываешь, когда побеждаешь»: Махов рассказал о своих эмоциях после решения МОК

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.

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